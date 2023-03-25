Перед цим його товариш вийшов з автівки пошукати місце для паркування - це врятувало йому життя.

На Харківщині 70-річний водій автомобіля загинув внаслідок наїзду на вибуховий пристрій.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

Сьогодні, 25 березня, до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшла інформація про те, що двоє чоловіків на автомобілі приїхали на рибалку у село Шестакове. Один чоловік вийшов з автівки пошукати місце для паркування. В цей час автомобіль наїхав на невідомий вибуховий предмет. В результаті підриву 70-річний водій загинув.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, нещодавно в кар'єрі Харківського району вантажівка підірвалася на міні. Водій отримав вибухову травму, його госпіталізували. А директор підприємства загинув.