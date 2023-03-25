Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині 70-річний водій автомобіля загинув внаслідок наїзду на вибуховий пристрій

Перед цим його товариш вийшов з автівки пошукати місце для паркування - це врятувало йому життя.

На Харківщині 70-річний водій автомобіля загинув внаслідок наїзду на вибуховий пристрій
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

На Харківщині 70-річний водій автомобіля загинув внаслідок наїзду на вибуховий пристрій. 

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Сьогодні, 25 березня, до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшла інформація про те, що двоє чоловіків на автомобілі приїхали на рибалку у село Шестакове. Один чоловік вийшов з автівки пошукати місце для паркування. В цей час автомобіль наїхав на невідомий вибуховий предмет. В результаті підриву 70-річний водій загинув. 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, нещодавно в кар'єрі Харківського району вантажівка підірвалася на міні. Водій отримав вибухову травму, його госпіталізували. А директор підприємства загинув.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також