Окупанти обстріляли Авдіївку двома ракетами

Зранку 25 березня російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Ситуація дуже загострена, дуже активно все відбувається - і в місті, і на позиціях навколо міста. Ніч більш-менш спокійно пройшла, але ранок розпочався з авіаракетного удару, дві ракети залетіли в місто, одна в більш промислову зону потрапила, друга - в центральну частину, де багатоповерхові будинки знаходяться. Дякувати Богу, немає у нас ні поранених, ні загиблих за цю добу", - сказав він.

Барабаш додав, що на північ від міста відбуваються штурмові дії ворога, але українські воїни залишаються на своїх позиціях.

Також він додав, що зранку окупанти продовжили обстрілювати місто - б'ють по Авдіївському коксохімічному заводу та по центральній частині Авдіївки "Градами" та ствольною артилерією. Крім того, Барабаш зазначив, що на Авдіївському напрямку фронту зафіксовано облаштування окупантами фальшивих позицій.

Раніше Барабаш казав, що на Авдіївському напрямку кількість авіаракетних ударів становить до 30 за добу.