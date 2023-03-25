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Окупанти обстріляли Авдіївку двома ракетами

На північ від міста відбуваються штурмові дії ворога.

Окупанти обстріляли Авдіївку двома ракетами
Фото: Слово і Діло

Зранку 25 березня російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. 

"Ситуація дуже загострена, дуже активно все відбувається - і в місті, і на позиціях навколо міста. Ніч більш-менш спокійно пройшла, але ранок розпочався з авіаракетного удару, дві ракети залетіли в місто, одна в більш промислову зону потрапила, друга - в центральну частину, де багатоповерхові будинки знаходяться. Дякувати Богу, немає у нас ні поранених, ні загиблих за цю добу", - сказав він.

Барабаш додав, що на північ від міста відбуваються штурмові дії ворога, але українські воїни залишаються на своїх позиціях.

Також він додав, що зранку окупанти продовжили обстрілювати місто - б'ють по Авдіївському коксохімічному заводу та по центральній частині Авдіївки "Градами" та ствольною артилерією. Крім того, Барабаш зазначив, що на Авдіївському напрямку фронту зафіксовано облаштування окупантами фальшивих позицій.

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Раніше Барабаш казав, що на Авдіївському напрямку кількість авіаракетних ударів становить до 30 за добу.

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