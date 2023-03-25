283 жителі Київщини зникли безвісти під час російської окупації, - Нєбитов

У Київській області станом на 25 березня виявлено 1 374 тіла вбитих під час окупації цивільних осіб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він нагадав, що правоохоронці знаходять нові поховання на деокупованих територіях.

"На сьогоднішній день ми маємо 1 374 тіла загиблих цивільних українців, більшість з яких було вбито саме російською армією, саме зі стрілецької зброї. 1 тис. 174 тіла ідентифіковані, залишок у нас 200 тіл. По всіх тілах ми провели відповідні генетично-молекулярні експертизи, вилучені ДНК, внесені у базу даних", - зазначив він.

Також він зазначив, що 283 жителі Київської області після окупації залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала загибель внаслідок війни понад 8 тисяч та поранення майже 14 тисяч цивільних осіб. Водночас голова Моніторингової місії зауважила, що реальні цифри жертв серед цивільних, “на жаль, значно, вищі”.