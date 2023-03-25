Вночі і зранку 25 березня зранку росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Внаслідок атак пошкоджені адміністративна будівля освітнього закладу та будівля підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає.
Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді одна людина загинула в Орлівці та одна людина поранена у Первомайському.
На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна поранена у Бахмуті. Також є поранений у Часовоярській громаді, у місті пошкоджено щонайменше чотири будинки. У Костянтинівці пошкоджено два будинки та газопровід.
На Лисичанському напрямку пошкоджено приватні будинки на двох вулицях у Сіверську, тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще трьох.
Нагадаємо, минулої доби та вночі 24 березня росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.