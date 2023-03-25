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Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджені будинки і газогін, є загиблі та поранені

Люди загинули в Бахмуті і Орлівці.

Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджені будинки і газогін, є загиблі та поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Вночі і зранку 25 березня зранку росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Внаслідок атак пошкоджені адміністративна будівля освітнього закладу та будівля підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді одна людина загинула в Орлівці та одна людина поранена у Первомайському.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна поранена у Бахмуті. Також є поранений у Часовоярській громаді, у місті пошкоджено щонайменше чотири будинки. У Костянтинівці пошкоджено два будинки та газопровід.

На Лисичанському напрямку пошкоджено приватні будинки на двох вулицях у Сіверську, тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще трьох.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

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Нагадаємо, минулої доби та вночі 24 березня росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.

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