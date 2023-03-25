З чого складається день майбутніх десантників, які знання і навички вони отримують, хто їх навчає і що в ДШВ з озброєнням, LB.ua дізнавався просто на місці.

До навчального центру ДШВ потрапляють мобілізовані чоловіки. На імпровізованій смузі перешкод можна побачити і декількох жінок. Кажуть, у військо пішли за власним бажанням – не могли залишатися осторонь.

З усіх сторін — звуки вибухів гранат і кулеметних та автоматних черг, у перервах лунають чіткі вказівки від інструкторів і зауваження щодо виконаного чи невиконаного завдання. Тут навчають і тренують майбутніх бійців Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Фото: Макс Требухов

Смуга перешкод

Під звуки стрілянини, вибухів, у густій кіптяві від підпалених покришок курсанти проходять випробування на психологічну витримку. Довжина смуги перешкод – 350 метрів, на ній — десять елементів, які мусять подолати курсанти. Серед них — територія з колючий дротом, бетонна перешкода у вогні, зачистка техніки, зачистка будівлі і бонус плюс — евакуація "пораненого" через усі ті перешкоди.

"Людина, яка приходить сюди вперше, не може не припускатися помилок, але ми проганяємо цю історію тричі, щоб психіка запам’ятала, щоб відшліфувати дії до автоматизму. Такі вправи підіймають стресостійкість військового в будь-яких умовах", – пояснює Євгеній Кузьменко, офіцер групи спеціальної психологічної підготовки ДШВ.

Фото: Макс Требухов

Сьогодні смугу перешкод подолали всі курсанти. Після успішного проходження — обов’язкова "Клятва десантника": "Я — експерт і професіонал своєї справи. Я завжди готовий виступити на захист Батьківщини, уражати і знищувати ворогів України в бою. Я — захисник свободи і народу своєї країни. Я — десантник Збройних сил України".

Розпорядок дня майбутніх десантників

Клятву курсанти традиційно виголошують і щоранку — під час руханки. Ранок у бліндажному містечку починається о шостій. Після зарядки, клятви і сніданку кожен відправляється на точку, де сьогодні відпрацьовує завдання.

Фото: Макс Требухов

Базову військову підготовку курсанти проходять тут 30-35 днів. Задача центру за цей місяць — щоб кожен спробував себе з різним видом зброї та в різному роді діяльності: а це і бойова медицина, і стрільба, і водіння та обслуговування бронетранспортера, і підготовка засобів застосування протиповітряної оборони, і створення запалювального пристрою, щоб улаштувати диверсійний сюрприз ворогу.

Далі — від семи до 14 днів — фахова підготовка. Хтось відточує майстерність роботи з кулеметом, хтось — з мінометом, а хтось — зі снайперською гвинтівкою.

"Звичайно, бажано, щоб підготовка була більша, але за нинішніх умов 45 днів – це достатньо, щоб опанувати своє озброєння і отримати потрібні знання. Для цього ми збираємо бойовий досвід, що надходить нам з військових частин, і впроваджуємо його тут", – розповідає Іван Шнир, заступник начальника навчального центру ДШВ.

Фото: Макс Требухов Іван Шнир

Каже, що в основному курсанти справляються з програмою. А з тими, хто не встигає, працюють додатково.

"У нас у центрі немає такого, що одного готують краще, а іншого — гірше. Усі розуміють: що краща підготовка, то ближча наша перемога. Якщо солдат не опанував за виділений час якийсь елемент бойової підготовки — призначається інструктор, який проводить з ним додаткові заняття: якщо в солдата виходить стріляти, але гірше з метанням гранати – акцент роблять на метання", – пояснює Іван Шнир.

Кулемети і БТРи на озброєнні в десантників

На цьому полі вже курсанти, які пройшли місяць базового курсу. Нині вони вчаться фахово працювати з різними типами кулеметів: починаючи від розбирання і збирання зброї, закінчуючи нормативом на влучність. Паралельно вчаться тактичної підготовки до бою.

"Усі ці моменти разом створюють загальну картину, за якою ми можемо говорити щось про бійця тільки тоді, коли він до кінця опанує всі елементи", – пояснює інструктор з позивним Хантер.

Фото: Макс Требухов 'Хантер'

Він, як і всі інструктори навчального центру, має бойовий досвід. В армії з 2013 року, служити пішов одразу після університету. 2014 року брав участь у боях на сході. Після 24 лютого стримував противника в напрямку Києва з Білорусі, також працював на Херсонщині. Після поранення передає свій досвід новобранцям.

Щойно на озброєння Десантно-штурмових військ ЗСУ заходить нове іноземне озброєння — навчальний центр отримує зразок, на якому відпрацьовують новачки, каже Хантер.

Фото: Макс Требухов

Рахунок "радянські кулемети VS іноземні" на озброєнні в ДШВ уже зрівнявся, зазначає він. "Якщо подивитись, що у нас тут — ПКМ і ДШК — це радянське виробництво, а ось MG і "Браунінг" — це вже іноземні. На такому і працюємо", – додає Хантер.

Іноземне озброєння виграє тут і у влучності, і в дальності, зазначають у центрі. Наприклад, "Браунінг" — саме модифікацію М2 США почали масово виготовляти останні роки, в Десантно-штурмових військах він на озброєнні з минулого року. Зброя вдала і за скорострільністю, і точністю, зазначає інструктор з позивним Каратель.

Фото: Макс Требухов 'Каратель'

"Ось якраз наші хлопці практикують стрільбу з нього: набоїв, звісно, небагато, але що маємо, з тим працюємо. Дуже хороший кулемет, простий у розбиранні, не потрібно, як для радянських аналогів, молотка і щось на подобу до цього — впоратися можна своїми руками. Дальність 2800–3000 м, але куля летить набагато далі", – пояснює Каратель.

Схожа ситуація з рахунком радянського й іноземного озброєння і в інших частинах навчального центру: це і гвинтівки для снайперів, і БТРи. Наприклад, британський "Husky" — щоб опанувати його, інструктори центру їздили на навчання за кордон.

Фото: Макс Требухов

"Наша група, крім практичного водіння, також вчиться технічних вимог експлуатації та ремонту цих автомобілів. Для новітніх зразків, які приходять на укомплектування в ДШВ, на цих автомобілях наших інструкторів відправляють у країни, які надають машини, щоб вони спершу засвоїли порядок обслуговування, складові частини. Далі отримують відповідні сертифікати, після чого інструктори вже передають досвід курсантам", – пояснює Олександр Бойко, начальник групи технічної підготовки та водіння.

Фото: Макс Требухов Олександр Бойко

Снайперська справа

Початковий курс підготовки для майбутніх снайперів у навчальному центрі — 14 днів. Тут є програма і для вже досвідчених бійців ДШВ, яких командири можуть відправляти на підвищення кваліфікації.

Головні критерії для того, щоб стати снайпером — фізична витривалість, уміння правильно рахувати, адаптуватися під різні стресові ситуації, влучно стріляти. Але насамперед це сильне бажання вчитися і працювати, зазначають інструктори.

Фахова підготовка включає і психологічний етап: його в центрі проводять на максимальному виснаженні, курсанти сплять мінімально, мають постійні навантаження. Крім того, тут працюють психологи, які проводять спеціальні тестування.

Фото: Макс Требухов

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Повернувшись після тренувань до бліндажного містечка новобранці чистять зброю, вечеряють, залагоджують свої справи. Далі розходяться по бліндажах. Відбій о 22:00.

Уже через кілька тижнів після базової програми та профільної їх розподілять по військових частинах, де вони нестимуть службу десантника. Не виключено, що частина з тих, хто сьогодні тренувався на полях, братиме участь в анонсованому весняному контрнаступі. Настрій у курсантів бойовий — підтримує бажання захищати своє та проганяти ворога з українських територій.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов