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Українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників

Втрати особового складу ворожої армії вже сягнули орієнтовно 170550 осіб.

Українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників
Фото: скрин відео

За минулу добу, 25 березня, українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 26 березня втрати особового складу ворожої армії вже сягнули орієнтовно 170550 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат рашистів:

  • танків ‒ 3595 (+15) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од, 
  • артилерійських систем – 2631 (+8) од, 
  • РСЗВ – 522 (+2) од, 
  • засоби ППО ‒ 277 (+1) од,
  • літаків – 305 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 291 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 282 (+3).

Нагадаємо, минулої доби українські бійці відбили понад 85 атак загарбників.

Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по позиціях росіян та знищила ворожий вертоліт Мі-24.

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