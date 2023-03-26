Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі

"У нас немає жодних причин змінювати порядок роботи наших стратегічних ядерних сил".

Міністерство оборони США не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати свою атомну зброю.

Так Пентагон прокоментував заяву президента Володимира Путіна про намір розмістити в Білорусі ядерну зброю, пише BBC.

“Ми бачили повідомлення про заяви Росії і продовжуватимемо стежити за ситуацією. У нас немає жодних причин змінювати порядок роботи наших стратегічних ядерних сил і ми не бачимо будь-яких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Путін також заявив, що вже 1 липня на території Білорусі нібито завершать побудову сховища для ядерної зброї.

Нещодавно високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що візит Сі до Москви зменшив імовірність ядерної війни. Зокрема, “мирний план” Китаю засуджує використання такого типу зброї.

В кінці зими Росія надала США офіційну ноту про вихід з ключового договору щодо ядерної зброї. США все ще дотримуються договору, включно з чисельними обмеженнями щодо ядерної зброї.