Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
На Кубі сьогодні відбутьcя вибори на тлі найбільшого відтоку населення з часів революції
На Кубі сьогодні відбутьcя вибори на тлі найбільшого відтоку населення з часів революції
Коли зайві будь-які слова, - Кириленко оприлюднив нові фото Вугледару
Коли зайві будь-які слова, - Кириленко оприлюднив нові фото Вугледару
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Сійярто поскаржився на "неповажну поведінку еліт" цих країн
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Сійярто поскаржився на "неповажну поведінку еліт" цих країн
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині

Окупантти застосували гранатомети та ствольну артилерію.

Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Сьогодні, 26 березня, російські військові обстріляли дві територіальні громади Сумської області.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території двох громад Сумської області: Есманської та Білопільської", - йдеться в повідомленні.

По Есманській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії, по громаді було зафіксовано один приліт.

Використовуючи гранатомет росіяни обстріляли Білопільську громаду. За добу було зафіксовано сім пострілів з автоматичного гранатомету.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня росіяни двічі обстріляли Чернігівщину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також