Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині

Сьогодні, 26 березня, російські військові обстріляли дві територіальні громади Сумської області.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території двох громад Сумської області: Есманської та Білопільської", - йдеться в повідомленні.

По Есманській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії, по громаді було зафіксовано один приліт.

Використовуючи гранатомет росіяни обстріляли Білопільську громаду. За добу було зафіксовано сім пострілів з автоматичного гранатомету.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня росіяни двічі обстріляли Чернігівщину.