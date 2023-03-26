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Влада вирішила повністю евакуювати комунальні служби з Авдіївки

Місто перебуває під постійним обстрілом російських окупантів.

Влада вирішила повністю евакуювати комунальні служби з Авдіївки
Фото: Слово і Діло

Голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш розпорядився розпочати евакуацію співробітників комунальних служб і посилено рекомендує мешканцям залишити місто, яке перебуває під постійним обстрілом російських окупантів.

Про це він повідомив у Telegram.

Барабаш зазначив, що через постійні російські обстріли "Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або на геть зруйновану рашистами Мар’їнку".

Тому, повідомив він, ухвалено рішення про евакуацію з Авдіївки небагатьох комунальників, які хоч якось намагалися підтримувати життя міста.

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"Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались", – написав Барабаш.

Нагадаємо, вночі та зранку 26 березня тривали інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та "Градів", зокрема, касетними боєприпасами. Снаряди влучили по території чотирьох вулиць.

А зранку 25 березня російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці.

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