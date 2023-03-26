Близько опівночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поцілили у промислову зону.

Про це повідомив у Телеграм-каналі керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Як зазначається, на Донецькому напрямку вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та "Градів", зокрема, касетними боєприпасами. Снаряди влучили по території 4 вулиць. У Курахівській громаді пошкоджено дві 2-поверхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому.

"На Горлівському напрямку одна людина загинула у місті Часів Яр, ще одна - у Північному Торецької громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 дачні будинки у Костянтинівці та декілька будинків у Предтечиному", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 15 будинків у Званівці і 5 будинків у Переїзному. У Сіверську пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та декілька прилеглих приватних будинків.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що зранку 25 березня російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області.