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На Донеччині за добу загинули двоє людей

У Сіверську пошкоджено будівлю залізничного вокзалу.

На Донеччині за добу загинули двоє людей
Фото: Павло Кириленко

Близько опівночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поцілили у промислову зону. 

Про це повідомив у Телеграм-каналі керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Як зазначається, на Донецькому напрямку вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та "Градів", зокрема, касетними боєприпасами. Снаряди влучили по території 4 вулиць. У Курахівській громаді пошкоджено дві 2-поверхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому.

"На Горлівському напрямку одна людина загинула у місті Часів Яр, ще одна - у Північному Торецької громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 дачні будинки у Костянтинівці та декілька будинків у Предтечиному", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 15 будинків у Званівці і 5 будинків у Переїзному. У Сіверську пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та декілька прилеглих приватних будинків. 

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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Нагадаємо, що зранку 25 березня російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області.

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