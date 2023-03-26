На Харківщині росіяни знищили з танків житловий будинок

Через обстріли Вовчанська з РСЗВ також були пошкоджені житлові будинки.

Внаслідок учорашнього ворожого танкового обстрілу села Тимофіївка Богодухівського району Харківщини було знищено житловий будинок та господарчі споруди. Крім цього, були пошкоджені ще два будинки.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, рашисти обстрілювали 25 березня прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста і села.

"Через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки", - додав Синєгубов.

Очільник ОВА також повідомив, що за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4,5 га території та знешкодили 149 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора на Харківщині 70-річний водій автомобіля загинув внаслідок наїзду на вибуховий пристрій.

Ввечері 25 березня російські окупанти обстріляли з дрона Нікополь на Дніпропетровщині.