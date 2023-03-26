​За минулу добу Росія завдала 34 авіаційних та 4 ракетних удари по Україні, - Генштаб

Також рашисти здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 34 авіаційних і 4 ракетних удари та здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тим часом авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу “Орлан-10” та “Суперкам”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

За інформацією командування, ворог надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них українські бійці відбили понад 85 атак загарбників.

Станом на 6.00 26 березня ситуація на фронті така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачівськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше на Харківщині;

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Нововасилівка, Українське та Бачівськ Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше на Харківщині; на Лиманському протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Креміннох, Білогорівки та Виїмки. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Виїмка та Веселе Донецької області;

протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки, Креміннох, Білогорівки та Виїмки. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Виїмка та Веселе Донецької області; на Бахмутському ворог продовжує штурмові дії Бахмута, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки і Предтечиного. Обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області;

ворог продовжує штурмові дії Бахмута, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки і Предтечиного. Обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському та Мар’їнському противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині;

та противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести обороні дії. Здійснюють обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Херсон, Козацьке, Львове, Іванівка, Комишани і Кізомис Херсонської області.

Нагадаємо, протягом суботи росіяни накрили вогнем шість громад Сумщини, а Дніпропетровщину обстріляли з дронів та важкої артилерії.