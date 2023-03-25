Німеччина планує вислати із країни понад 30 російських дипломатів, - ЗМІ

Влада країни вважає, що дипломати з Росії можуть використати свій імунітет для вербування агентів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр оборони Борис Пісторіус і міністерка закордонних справ Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує вислати з країни понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ.

Органи безпеки Німеччини вважають, що дипломати з Росії можуть використати свій імунітет для вербування німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та Збройних сил.

Вони потрібні їм для проведення в країні диверсійних чи дезінформаційних операцій.

Зазначається, що резиденції російських секретних служб, які розміщені в посольстві в Берліні та в кількох консульствах, укомплектовані щільніше, ніж під час холодної війни і налічують близько 160 офіцерів.

Нагадаємо, посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен вважає, що на кордоні з РФ має бути міцний мур. Вона зазначила, що Росія не повинна бути спроможною знову атакувати Україну або будь-яку іншу сусідню країну.

Нещодавно Естонія оголосила про висилку російського дипломата через підозру в підриві безпеки країни. Зокрема, його звинувачують у поширенні пропаганди, яка виправдовує військові дії Росії.