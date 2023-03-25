Захід має економічно знекровити російський режим, - Порошенко

Захід має економічно знекровити російський режим - відсутність грошей і збіднення росіян похитне позиції російського диктатора. Про це у своїй колонці для видання The Globe and Mail написав лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

«Наступний рік принесе нові випробування. Ключовими стануть вибори в США та Європейському Союзі, і Путін зіткнеться з власними виборами, на яких він буде представляти себе захисником Росії», – пояснює Порошенко.

Війна, вважає він, стане виборчим прапором на Путіна, і світ повинен вибити цей козир з його рук.

«Для цього світ має відрізати решту російських банків від SWIFT і заморозити всі міжнародні платежі Путіна. …Необхідно надіслати меседж про те, що країни, які підтримують Росію у війні проти України, та банківські установи, які допомагають режиму Путіна обходити санкції, матимуть наслідки», – наголосив Порошенко.

На його думку, усі заморожені російські активи мають бути зосереджені в прозорому фонді під наглядом США та ЄС, щоб забезпечити прозорість та запобігти їх потраплянню в руки корумпованих чиновників. Цей фонд має бути повністю присвячений підтримці України.

«Потрібно припинити будь-яку залежність від російської нафти і газу. Глобальний ринок довів, що здатний адаптуватися до санкцій проти Росії без істотного потрясіння. Частка Росії у світовому видобутку нафти становить приблизно 10 відсотків, і її можуть серед інших замінити Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія», – переконаний Петро Порошенко.

Він констатує: у результаті заморожування активів і санкцій центральний банк Росії тепер зберігає лише близько 120 млрд доларів США у своїх валютних резервах порівняно з близько 650 млрд доларів США до війни.

«Навіть цей баланс може бути вичерпано до кінця року, якщо поточні тенденції збережуться. Через серйозну нестачу грошей Путін віддасть пріоритет витратам на свою священну війну і проситиме росіян про терпіння. Це означає можливість, що Путін виглядатиме слабким і неуспішним у своїх досягненнях перед своїми співвітчизниками. Ми повинні скористатися цією можливістю внутрішніх потрясінь», – наголосив Порошенко.

Для цього, на його думку, потрібне: посилення обмеження цін на нафту та нафтопродукти; встановлення квот на постачання та ціновий ліміт на скраплений природний газ. Також Суецький канал повинен бути закритий для нафтових і нафтопереробних вантажів російського походження, змушуючи російські кораблі використовувати шлях навколо Африки, який би коштував дорожче та з’їдав прибуток.

Крім того, на думку Порошенка, треба зупинити потік з південної гілки нафтопроводу «Дружба», який постачає російську нафту до Словаччини, Угорщини та Чехії і дає росії приблизно 4 мільярди доларів США прибутку щороку. І запровадити вторинні санкції для тих, хто купує нафту, яка транспортується російським тіньовим танкерним флотом.

«Збройні сили України мотивують як українців, так і західних чиновників надавати більше зброї. Головними пріоритетами є снаряди і боєприпаси, артилерія, танки, винищувачі і далекобійні ракети. Важливі рішення приймаються на полі бою ціною людських життів. Але в той же час ми повинні вжити заходів, щоб економічно знекровити російську військову машину, позбавивши її фінансування. Щоб голодний монстр обернувся проти режиму Путіна і повністю його пожер», – резюмував Петро Порошенко.