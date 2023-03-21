Порошенко в Раді закликав повернути виплати 30 тис. грн військовим та погасити борг перед родинами загиблих

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути виплати військовим 30 тис. грн та негайно погасити борг перед родинами загиблих на фронті. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Сьогодні дуже важливий день, бо ми розглядаємо зміни до Державного бюджету на цей рік. Під час змін до Державного бюджету не може у країни в стані війни бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування Збройних сил України. Це свята святих. Все решта – вирішимо після нашої перемоги. Ми збудуємо дуже багато гарних доріг – але після того, як переможемо», – наголосив Порошенко.

За словами експрезидента суспільство не розуміє, чому на виплату тридцяти тисяч кожному українському воїну грошей бракує, а на будівництво доріг є.

«Ще хочу наголосити: неможливо в це повірити, але держава має заборгованість перед родинами загиблих Героїв. Загиблих, на жаль, багато. Заборгованість – астрономічна. Як ми, живі, допускаємо таку наругу над пам’яттю Героїв?! Та ще й тих, хто віддав своє життя за Україну? І нам з вами треба зараз докласти заходів, для того, щоб негайно погасити цю заборгованість», – вважає Петро Порошенко.

Експрезидент подякував бюджетному комітету, який врахував поправку Порошенка – Арахамії щодо виділення трьох мільярдів з Резервного фонду для виплат тим, хто втратив своїх близьких на фронті.

Петро Порошенко також зауважив, що через рік після трагічних подій у Бузковому гаю Херсона, де героїічно загинули бійці тероборони, рідні не можуть поховати їх з відповідними почестями. А тероборонівців через бюрократію не визнають учасниками бойових дій.

«Нам треба спростити процедуру. Бо ті, хто втік, отримав нагороди і зараз отримує непогані гроші. А ті, хто загинув – рідні рік вимолюють право поховати своїх близьких з почестями. І вчора під час зустрічі з генералом Залужним ми домовились, що зробимо законопроєкт, який дозволить зарахувати їх за підписом Залужного і міністра оборони», – повідомив Петро Порошенко.