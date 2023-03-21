Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити зміни до бюджету щодо видатків на безпеку і оборону за основу і в цілому

Бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити зміни до бюджету на 2023 рік щодо забезпечення видатками сектору безпеки і оборони (законопроект № 9105 від 13.03.2023) за основу і в цілому.

Про це повідомила голова Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.

“Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді ухвалити зміни до бюджету за основу і в цілому. Рада розгляне на найближчому засіданні. +537 млрд грн (з них +518 млрд грн на нацбезпеку і оборону)”, - написала вона.

У свою чергу, постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, як пропонується розподілити кошти:

+518,2 млрд грн – збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів спрямовується на загальні видатки на грошове забезпечення військовослужбовців.

+ 19 млрд грн – поповнення Резервного фонду державного бюджету, передбачивши, що не менше 3 млрд грн із вказаної суми виплачиватимуться на одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців, поліцейських, а та 2 млрд грн - на будівництво фортифікаційних споруд.

Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити:

419,3 млрд грн – збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні і зовнішні запозичення);

60,7 млрд грн – збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків);

50,3 млрд грн – скорочення видатків на обслуговування державного боргу;

6,9 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.

Нагадаємо, на минулому тижні президент Володимир Зеленський підписав закон про перші зміни до держбюджету на 2023 рік. Зміни, зокрема, передбачають спрямування додаткових 5,56 млрд грн на невідкладні заходи для подолання наслідків російського вторгнення в Україну.