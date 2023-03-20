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Зеленський і прем'єр Ірландії обговорили активізацію співпрацю в гуманітарній сфері

Глава держави подякував Ірландії за долучення до групи країн зі створення спецтрибуналу для РФ.

Зеленський і прем'єр Ірландії обговорили активізацію співпрацю в гуманітарній сфері
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

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Зеленський відзначив підтримку нашої держави та українців з боку Ірландії. 

"Подякував за долучення до Core Group зі створення спецтрибуналу щодо агресії. Говорили також про українську формулу миру, про активізацію співпраці на гуманітарному напрямі", - повідомив Президент.

Нагадаємо, торік Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українців.

Тим часом рятуючись від російської агресії, у цій державі перебуває понад 65 тисяч українців.

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