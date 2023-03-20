Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
ГоловнаПолітика

В Україні будуть управляти оборонними ресурсами за прикладом НАТО та ЄС

Законопроєкт розробили для вдосконалення процедур управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і ЄС.

В Україні будуть управляти оборонними ресурсами за прикладом НАТО та ЄС
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада на засіданні 20 березня прийняла за основу урядовий проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами 8187.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 258 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Закон розробили з метою «вдосконалення з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу процедур управління оборонними ресурсами», — зазначено у пояснювальній записці.

Проєктом Закону передбачено застосування принципів програмно-проєдиного менеджменту як основи ефективного управління оборонними ресурсами за досвідом держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу.

Документом пропонується ряд змін до Закону України “Про оборону України”, зокрема щодо визначення основних термінів, доповнення повноважень суб’єктів управління оборонними ресурсами для забезпечення належного рівня обороноздатності держави, створення, розвитку та підтримання необхідних спроможностей складових сил оборони. А також доповнення Закону новим розділом “Управління оборонними ресурсами”, в якому визначено мету управління, питання щодо системи управління оборонними ресурсами, основні принципи планування заходів з управління оборонними ресурсами.

Законопроєкт доопрацювали до першого читання з урахуванням висновку Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Були внесені зміни до основних термінів: “оборонні ресурси” в частині радіочастотного спектра (радіочастотного ресурсу); “програмно-проектний менеджмент”, “система управління оборонними ресурсами”; “управління оборонними ресурсами” та до розділу “Управління оборонними ресурсами” в частині врахування таких стадій “життєвого циклу” як утримання та утилізація оборонних ресурсів», — йдеться у записці.

Нагадаємо, нині парламент також проголосував у цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також