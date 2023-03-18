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Адміністрація Байдена неоголошено відновила депортації шукачів політпритулку до Росії, - The Guardian

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати призупинилу депортацію російських шукачів притулку назад на батьківщину. 

Адміністрація Байдена неоголошено відновила депортації шукачів політпритулку до Росії, - The Guardian
Фото: ЕРА/UPG

Адміністрація Байдена неоголошено відновила депортації до Росії, що є очевидною зміною позиції, прийнятої після вторгнення Росії в Україну трохи більше року тому, коли такі депортації були призупинені, пише The Guardian.

Міграційні адвокати були здивовані, коли молодого росіянина, який приїхав до США, тікаючи від зусиль Володимира Путіна мобілізувати громадян для боротьби в Україні, на вихідних несподівано депортували зі США назад до Росії.

Він був серед кількох російських шукачів притулку, багато з яких потрапили до США за останній рік, які тепер налякані, що уряд США поверне їх до Росії, де їм може загрожувати в’язниця або вони можуть бути швидко відправлені на лінію фронту, де Росія зазнає десятки тисяч втрат у живій силі.

В Імміграційній та митній службі США заявили, що здійснюють депортацію до інших країн, включаючи Росію, відповідно до законодавства.

Зазначається, що інформація про відновлення депортацій до Росії з’явилася трохи більше ніж через рік після повідомлень про те, що адміністрація Байдена призупинила депортації до Росії, України та семи інших країн Європи після нападу Росії на Україну. 

Коли поновилися депортації до Росії - невідомо. Білий дім не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що до травня ПВК “Вагнер” залучить майже 30 тисяч нових бійців. Волонтери у в кращій фізичній формі, ніж засуджені, яких він брав раніше.

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