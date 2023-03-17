Замість Рябікіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості стане Камишін, - Железняк

Павло Рябікін йде з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Він додав, що Рябікін поїде послом у Китай.
Железняк також повідомив, що новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України буде Олександр Камишін, котрий раніше очолював Укрзалізницю.
Раніше повідомлялось, що питання щодо призначення послом в Китай міністра з стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна досі не вирішене. Як вказують джерела, рішення щодо затвердження його кандидатури поставили на паузу в Офісі президента. Міністерство закордонних справ не отримало від Офісу президента відповіді на свій запит щодо призначення Рябікіна.