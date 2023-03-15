Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив

До Індії послом може поїхати чинний заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. Зараз ведуться перемовини з Делі щодо погодження кандидатури Поліщука, однак, як повідомили LB.ua, керівництво держави підтримує його призначення.

З 2004 по 2007 роки Поліщук працював на посаді заступника військового представника Місії України при НАТО. З 2014 по 2017 роки перебував на керівних посадах в РНБО, а з 2020 по 2022 рік був делегатом від України у Тристоронній контактній групі щодо Мінських домовленостей.

Водночас, досі не вирішене питання щодо призначення послом в Китай чинного міністра з стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Як вказують джерела, рішення щодо затвердження його кандидатури поставили на паузу в Офісі президента. Міністерство закордонних справ поки що не отримало від Офісу президента відповіді на свій запит щодо призначення Рябікіна.

"В Офісі є кілька сценаріїв щодо того, як може себе повести Китай. Там чекають на те, яку лінію поведінки обере Пекін і якими будуть подальші переговори з китайською стороною", – повідомили джерела LB.ua, наближені до Банкової.

Як повідомлялося, Китай нещодавно запропонував Україні так звану мирну ініціативу, яка викликала обурення у Вашингтоні. Зараз лідер КНР Сі Цзіньпін планує вирушити до Москви на перемовини з Путіним, а потім може вийти на контакт з президентом Зеленським. Від цих переговорів, вірогідно, і залежатиме, чи призначать когось послом до КНР.

LB.ua досі продовжує шукати інформацію про кандидатуру нового посла України в Бразилії. Найближчим часом ми повідомимо вам деталі.

З Казахстаном питання вже майже вирішене: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пішов з посади. Джерела LB.ua повідомили, що ця відставка пов’язана із призначенням його послом до Казахстану. Казахстан має надати агреман на призначення послом Гайдая вже після проведення позачергових парламентських виборів, які заплановані на 19 березня.

Нагадаємо, що МЗС вперше оголосило відкритий відбір кандидатур у посли і шукає амбасадорів у 21 країну. Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача кандидатур у ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, міністерство надаватиме перевагу жінкам.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС".