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МЗС вперше оголосило відкритий відбір кандидатур у посли. Шукають амбасадорів у 21 країну

Особливий фокус – на Африці. 

МЗС вперше оголосило відкритий відбір кандидатур у посли. Шукають амбасадорів у 21 країну
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про пошук кандидатур у посли 21 країни Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Вперше в українській історії МЗС створило відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду Посла. 

Про це Кулеба повідомив у фейсбук. Він зазначив, що єдиний спосіб пришвидшити процеси заповнення вакансій амбасадорів – нестандартні рішення. 

“Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі “Вакансії”. Розрахунок в тому, що відкритий пошук серед внутрішніх та зовнішніх кандидатів дозволить уникати неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла в певній країні залишається незаповненою протягом кількох років”, – зазначив Кулеба. Кожен кандидат, в якому МЗС побачить потенціал, буде проходити ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки. 

“Відкритий пошук Послів – це можливість для системи розширити горизонти, і можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми. Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні державі у світі”, – наголосив Кулеба.

Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача кандидатур у ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, міністерство надаватиме перевагу жінкам. 

“Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок”, – зазначив він. Сред переліку країн немає Китаю, Індії та Бразилії – це тому що Кулеба вже вніс на розгляд Президента України кандидатури послів у цих країнах. 

“Ви дізнаєтеся їхні імена після оприлюднення відповідних указів. Скажу лише, що в такі особливі країни ми плануємо відправити фахівців з досвідом державної роботи рівня міністрів і заступників міністрів”, – додав він.

Нагадаємо, Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.

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