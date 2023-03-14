​Нідерланди у 2025 році передадуть Україні два кораблі-міношукачі для охорони торгових шляхів у морі

Нідерланди у 2025 році передадуть Україні два кораблі-міношукачі, повідомляє RTL Nieuws.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час свого візиту до Одеси.
Тральщики необхідні для виявлення та знешкодження вибухових речовин, а також для забезпечення безпеки торгових шляхів. Нідерланди організують навчання для українських військових, аби ті могли працювати на таких кораблях.
Спершу країна володіла 15 тральщиками класу Alkmaar. Їх мають замінити у 2025 році. Більшість суден наразі продали, залишилося тільки 5, два з них передадуть нашій державі.
Крім цього, Нідерланди нададуть Україні десантно-мостову бойову машину, за допомогою якої можна наводити тимчасові переправи, а також радіолокаційну систему для виявлення безпілотників.
Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму твітері висловив вдячність нідерландській колезі за надану допомогу.
Ukraine is a maritime state.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2023
We will defend our Black&Azov Seas as we do our land and skies.
I'm very grateful to the 🇳🇱 people, @MinPres Mark Rutte and my colleague @DefensieMin Kajsa Ollongren for the decision to provide 2 Alkmaar-class minehunters for the @UA_NAVY!
🇺🇦🤝🇳🇱 pic.twitter.com/NSSpUqaUTD
Нагадаємо, Норвегія та США нададуть Україні систему ППО NASAMS.
Тим часом 20 березня ЄС обговорить військову допомогу нашій державі.