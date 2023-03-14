Північна Корея знову запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Північна Корея 14 березня запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря. Це другий запуск за три дні, пише The Guardian.

Пхеньян здійснив тестування ракет на тлі масштабних спільних навчань США та Південної Кореї, що мають назву Freedom Shield. Це найбільші спільні навчання за останні пʼять років.

"Наші військові виявили дві балістичні ракети малої дальності, запущені в бік Східного моря з району Джангйон у провінці Південний Хванхе з 07:41 до 07:51", – заявили в Обʼєднаному комітеті начальників штабів.

Три дні тому Пхеньян запустив дві ракети з підводного човна. Ракетна активність КНДР особливо посилилася в 2022 році.