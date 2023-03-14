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Резніков провів розмову зі своїм американським колегою

Розмова відбулась перед майбутньою зустріччю у форматі Ramstein.

Резніков провів розмову зі своїм американським колегою
Фото: Олексій Резніков

Міністри оборони України та США Олексій Резніков та Ллойд Остін провели телефонну розмову.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми порівнювали нотатки про нашу співпрацю та шлях до Перемоги. Ця щира підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним щодо майбутнього”. - написав Резніков. 

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Він додав що ця розмова відбулась перед майбутньою зустріччю у форматі Ramstein.

“Солідарність стає ефективністю на полі бою”,- підсумував міністр оборони України.

Нагадаємо, 1 березня міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з послами "Групи семи" та Євросоюзу.

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