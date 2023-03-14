Резніков провів розмову зі своїм американським колегою

Розмова відбулась перед майбутньою зустріччю у форматі Ramstein.

Міністри оборони України та США Олексій Резніков та Ллойд Остін провели телефонну розмову.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми порівнювали нотатки про нашу співпрацю та шлях до Перемоги. Ця щира підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним щодо майбутнього”. - написав Резніков.

Він додав що ця розмова відбулась перед майбутньою зустріччю у форматі Ramstein.

“Солідарність стає ефективністю на полі бою”,- підсумував міністр оборони України.

Prior to the upcoming #Ramstein format meeting I had a conversation with my great friend @SecDef .We compared notes on our cooperation&the path to Victory.This genuine support of the Allies makes me very optimistic about the future.Solidarity becomes efficiency on the battlefield pic.twitter.com/QbX2iY8PmS — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2023

Нагадаємо, 1 березня міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з послами "Групи семи" та Євросоюзу.