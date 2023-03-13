Головне за день. Понеділок, 13 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, ворожі обстріли, навчання українських військових на танках Leopard 2, відбір кандидатів у посли. Яким запам’ятається 383-й день повномасштабної війни.

У Німеччині закінчились навчання українських військових на танках Leopard 2.

“Після кількох тижнів інтенсивних навчань у Німеччині українські військові готові до розгортання основного бойового танка Leopard 2”, - йдеться у повідомленні Zeit.

Зазначається, що тренування містило вправи на тренажері, бойову підготовку в польових умовах і навчальні стрільби. А наприкінці навчання були вже бойові стрільби.

Також техніка пройшла необхідну підготовку.

Чотиритижневі тренування українських військових з керування танком Leopard 2A4 закінчились і в Іспанії.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на Куп’янському та Лиманському напрямках російська армія намагається прорвати оборону українських військ.

Росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки. Також вороги здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області та Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

Загалом за добу окупанти завдали 29 авіаційних та 6 ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 13 березня – в новині.

Російська армія вдень 13 березня обстріляла селище Зноб-Новгородське Сумської області.

Загинула мирна людина, ще четверо поранені. “Завдано ракетного удару в районі місцевого професійно-аграрного ліцею”, – написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Минулої доби російський ворог відкривав вогонь по Сумській області 12 разів.

Російські загарбники обстріляли школу в Авдіївці Донецької області, загинула місцева мешканка.

За інформацією керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, щонайменше двоє людей отримали поранення.

"Ворог випустив по місту дві ракети - одна з них влучила у будівлю школи, де розташовувався гуманітарний пункт", - додав Кириленко.

Крім того, ще п'ятеро цивільних поранені у Костянтинівці. Населений пункт рашисти обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про пошук кандидатур у посли 21 країни Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Вперше в українській історії МЗС створило відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.

“Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі “Вакансії”. Розрахунок в тому, що відкритий пошук серед внутрішніх та зовнішніх кандидатів дозволить уникати неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла в певній країні залишається незаповненою протягом кількох років”, – зазначив Кулеба. Кожен кандидат, в якому МЗС побачить потенціал, буде проходити ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки.

Докладніше – в новині.

Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, який поки що займає частину Києво-Печерської лаври, митрополит Павло заявив, що має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври.

Павло під час проповіді заявив, що "починається Апокаліпсис" та розкритикував українську владу та Православну церкву України. Він також поскаржився на запроваджені проти нього персональні санкції і сказав, що він не має нічого, "окрім однієї машини і хати".

Нагадаємо, 10 березня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

82% українців вважають, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від того, чи стане вона членом Європейського Союзу.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Зазначається, що російське широкомасштабне вторгнення посилило підтримку європейської інтеграції серед українців та значною мірою нівелювало регіональні відмінності. Станом на січень 2022 року 92% українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС, а залежно від регіону показник становить 88-94% (зокрема на сході 88% підтримують членство в ЄС).

Які запитання щодо різних аспектів відносин України та ЄС і Заходу поставили респондентам та якими були відповіді – в нашій новині.

Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити ще на пів року обмежувальні заходи щодо осіб, винних у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Обмежувальні заходи продовжили до 15 вересня 2023 року.

"Наявні обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону надання коштів або інших економічних ресурсів перерахованим фізичним та юридичним особам. Санкції, як і раніше, застосовуватимуть до 1 473 фізичних і 205 юридичних осіб", - йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС закликала Росію негайно припинити "свою жорстоку війну" і запевнила Україну у наданні підтримки стільки, скільки буде потрібно.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!