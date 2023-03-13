Українські військові закінчили тренування на Leopard 2 у Німеччині

У Німеччині закінчились навчання українських військових на танках Leopard 2.

Про це повідомляє Zeit.

“Після кількох тижнів інтенсивних навчань у Німеччині українські військові готові до розгортання основного бойового танка Leopard 2”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тренування містило вправи на тренажері, бойову підготовку в польових умовах і навчальні стрільби. А наприкінці навчання були вже бойові стрільби.

Також техніка пройшла необхідну підготовку.

Нагадаємо, в Іспанії закінчились чотиритижневі тренування українських військових з керування танком Leopard 2A4.