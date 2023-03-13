Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Представникам Росатому, які працювали на ЗАЕС, окупанти не продовжують контракт

Водночас росіян не відпускають додому, бо працювати на станції майже немає кому.

Представникам Росатому, які працювали на ЗАЕС, окупанти не продовжують контракт
ЗАЕС
Фото: Енергоатом

У російських представників Росатома, які працювали на окупованій Запорізькій АЕС, закінчився термін контракту. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Google News

При цьому загарбники відмовили росіянам у підписанні нового чи продовженні чинного договору. Крім того, росатомівцям не дозволяють повернутися до Росії, оскільки працювати на атомній електростанції майже нікому.

"Все це може призвести до непередбачуваних наслідків", - зауважили в Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно українське командування повідомляло, що росіяни працевлаштовують на ЗАЕС осіб без відповідної освіти. До того ж, рашисти знизили вимоги для працевлаштування на захопленій атомній електростанції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також