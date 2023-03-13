Представникам Росатому, які працювали на ЗАЕС, окупанти не продовжують контракт

Водночас росіян не відпускають додому, бо працювати на станції майже немає кому.

У російських представників Росатома, які працювали на окупованій Запорізькій АЕС, закінчився термін контракту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

При цьому загарбники відмовили росіянам у підписанні нового чи продовженні чинного договору. Крім того, росатомівцям не дозволяють повернутися до Росії, оскільки працювати на атомній електростанції майже нікому.

"Все це може призвести до непередбачуваних наслідків", - зауважили в Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно українське командування повідомляло, що росіяни працевлаштовують на ЗАЕС осіб без відповідної освіти. До того ж, рашисти знизили вимоги для працевлаштування на захопленій атомній електростанції.