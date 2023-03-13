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14 педагогам-колаборантам, які допомагають русифікувати українські школи, повідомили про підозри

Серед них є керівники створених російськими загарбниками "відділів освіт", а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та "вишів".

14 педагогам-колаборантам, які допомагають русифікувати українські школи, повідомили про підозри
Фото: EPA/UPG

14 педагогів отримали підозри у добровільній співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Серед них колаборантів – керівники створених російськими загарбниками "відділів освіт", а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та "вишів".

Зокрема, СБУ викрила очільницю "Новокаховської школи № 1", яка за дорученням гауляйтера Сальдо вивезла до Генічеська все майно навчальних закладів.

У Маріуполі вдалося встановили особу керівниці місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ДНР". Жінка вона вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес за російськими підручниками.

Крім цього, спецслужба ідентифікувала колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка "здає" росіянам адреси помешкань сімей учасників руху опору.

Співробітники СБУ також викрили "декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету ДНР". Зловмисниця разом з іншими педагогами організувала знищення українських підручників у навчальному закладі.

У спецслужбі зазначили, що тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у Вінницькій області СБУ затримала поплічника окупантів, який здавав росіянам учасників руху опору на Херсонщині.

Днями до 10 років тюрми засудили депутата-колаборанта Запорізької обласної ради від "Опоблоку".

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