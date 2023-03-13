Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бердянську загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду"

Таким чином рашисти можуть виявляти квартири без господарів і проводити пошуки партизанів.

У Бердянську загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду"
Фото: EPA/UPG

У Бердянську Запорізької області російські загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Підписуйтесь на наш Google News

"Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і "віджим" майна", - зауважив Федоров.

За його словами, такі огляди дозволять виявити квартири, власники яких виїхали, і заселити в них окупантів або колаборантів, як це росіяни проблять у Мелітополі. Також вороги можуть тероризувати і залякувати населення, звинувачуючи людей у співпраці зі силами спротиву та рапортувати про знайдені "схрони", які самі ж і організували.

"Як насправді рашисти обходяться з житловим фондом, найкраще видно в Маріуполі. А "піклування" про мешканців вже відчули всі жителі окупованих територій", - зауважив очільник Мелітополя.

Нагадаємо, у Бердянську окупанти посилюють комендантський режим, а також погрожують батькам забрати дітей, які не ходять до російських шкіл.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також