У Бердянську загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду"

Таким чином рашисти можуть виявляти квартири без господарів і проводити пошуки партизанів.

У Бердянську Запорізької області російські загарбники будуть проводити "планові огляди житлового фонду".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і "віджим" майна", - зауважив Федоров.

За його словами, такі огляди дозволять виявити квартири, власники яких виїхали, і заселити в них окупантів або колаборантів, як це росіяни проблять у Мелітополі. Також вороги можуть тероризувати і залякувати населення, звинувачуючи людей у співпраці зі силами спротиву та рапортувати про знайдені "схрони", які самі ж і організували.

"Як насправді рашисти обходяться з житловим фондом, найкраще видно в Маріуполі. А "піклування" про мешканців вже відчули всі жителі окупованих територій", - зауважив очільник Мелітополя.

Нагадаємо, у Бердянську окупанти посилюють комендантський режим, а також погрожують батькам забрати дітей, які не ходять до російських шкіл.