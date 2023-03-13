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Держстат оприлюднив оперативну оцінку ВВП України за IV квартал 2022 року

Він зменшився порівняно з попереднім кварталом на 4,7%.

Держстат оприлюднив оперативну оцінку ВВП України за IV квартал 2022 року
Фото: sinet.com.ua

Державна служба статистики України оприлюднила оперативну оцінку ВВП за IV квартал 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні Держстату на його фейсбук-сторінці.

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Реальний ВВП у IV кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 4,7% (з урахуванням сезонного фактору). Порівняно з IV кварталом 2021 року цифра знизилася на 31,4%.

Фото: Державна служба статистики України

Нагадаємо, раніше Мінекономіки повідомляло, що падіння ВВП України за підсумками року попередньо склало 30,4%.

Глава Національного банку України Андрій Пишний у інтерв'ю LB.ua зазначив, що дефіцит електроенергії внаслідок енергетичного терору з боку Росії поглибив падіння реального ВВП України у 2022 році на 1,3 відсоткового пункта, зокрема у ІV кварталі 2022 року – на 4 в. п.

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