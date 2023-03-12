Обсягів виробленої електроенергії достатньо для споживачів, на Харківщині є обмеження, – Укренерго

Наявних обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб покрити потреби споживачів. Однак на Харківщині застосовуються обмеження через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів 9 березня.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

У Житомирській та Харківській областях енергетики упродовж суботи повернули енергопостачання побутових споживачів. У Харкові зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі. Споживання у порівнянні із минулими вихідними знизилося.

Через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.

Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Чинні обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня.

Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах Укренерго, пошкоджених ворожими обстрілами.

Нагадаємо, внаслідок російських атак на підстанції Укренерго прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.