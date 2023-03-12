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Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА

Ворог поцілив в об’єкт інфраструктури столиці.

Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ракетного обстрілу столиці 9 березня
Фото: ОПУ

Протягом трьох діб у Києві ліквідовували наслідки ворожого обстрілу ракетою типу “Кинджал”.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

“Зранку 9-го березня ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу “Кинджал” в об'єкт інфраструктури Києва. Ліквідація наслідків тривала понад три доби. Частково були задіяні екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці”, – йдеться у повідомленні.

Очільник КМВА Сергій Попко зазначив, що у Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста, за його словами, працює в штатному режимі.

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Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 9 березня були пошкоджені об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах України.

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