Окупанти обстріляли Очаків, пошкоджені будинки

Жертв і постраждалих немає.

Росіяни вдарили по місту Очаків Миколаївської області з реактивних систем залпового вогню. Обстріл відбувся з боку Кінбурнської коси.

Про це у Телеграм повідомив керівник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

«Знову обстріли з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси! Пошкодження встановлюємо, палає декілька автівок, ДСНС і поліція області працюють на місці», — написав він.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Більше подробиць повідомив у Телеграм очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його даними, обстріл Очакова стався о 00:45-00:49.

«Відбулося займання автівок, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає», — написав Кім.

Нагадаємо, що 7 березня російські війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади.