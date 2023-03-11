На неділю Україні прогнозують дощ та мокрий сніг

Вдень 2-7° тепла, у східних областях та на крайньому півдні 8-13° тепла.

У неділю, 12 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі в Україні дощ та мокрий сніг; вдень у східній частині невеликий дощ, у північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у південно-східній частині 4-9° тепла; вдень 2-7° тепла, у східних областях та на крайньому півдні 8-13° тепла.

У Київській області температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Вночі 12 березня пориви вітру 15-20 м/с, встановлено перший рівень небезпечності.

“Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – йдеться у повідомленні синоптиків.

Нагадаємо, минула зима в Києві була тепліша за норму і увійшла у вісімку найтепліших зим у столиці з 1881 року.