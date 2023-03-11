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Теплопостачання у Києві відновили повністю

Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.

Теплопостачання у Києві відновили повністю
Фото: Відкриті джерела

Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили повністю.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків”, – сказав він. 

Також теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах.

Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.

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Нагадаємо, 11 березня у столиці скасували стабілізаційні відключення. О 16:45 відновили електропостачання всіх жителів.

Зранку влада міста повідомляла про 8% киян, які залишалися без тепла.

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