Теплопостачання у Києві відновили повністю

Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.

Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили повністю.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків”, – сказав він.

Також теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах.

Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.

Нагадаємо, 11 березня у столиці скасували стабілізаційні відключення. О 16:45 відновили електропостачання всіх жителів.

Зранку влада міста повідомляла про 8% киян, які залишалися без тепла.