Теплопостачання у Києві відновили повністю

Роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили повністю.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
“Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків”, – сказав він.
Також теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах.
Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.
Нагадаємо, 11 березня у столиці скасували стабілізаційні відключення. О 16:45 відновили електропостачання всіх жителів.
Зранку влада міста повідомляла про 8% киян, які залишалися без тепла.