Папа Франциск заявив, що приїде до Києва за умови, якщо зможе відвідати і Москву

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я хочу в обидва місця або в жодне", - сказав Понтифік.

Папа Римський Франциск заявив в інтерв'ю La Nacion, що хоче поїхати до Києва, але за умови, якщо зможе відвідати і Москву.

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я хочу в обидва місця або в жодне", - сказав Понтифік.

Він зазначив, що Ватикан не має мирного плану щодо війни в Україні, але є служба миру, в межах якої Ватикан працює, аби покласти край російському вторгненню.

Також Папа Франциск додав, що в нього запросила аудієнцію перша леді України Олена Зеленська, однак візит довелося відтермінувати.

"Пані Зеленська запросила аудієнцію, але зрештою призупинила її через останні вибухи і сказала, що не зупиняє, а відкладає до моменту, коли зможе поїхати", - сказав Папа.

Нагадаємо, раніше створена у Верховній Раді депутатська група дружби між Ватиканом і Україною здійснила перший візит до Ватикану та зустрілася з Понтифіком.

У квітні Папа Франциск відвідає Угорщину та зустрінеться з українським біженцями.