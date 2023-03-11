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Папа Франциск заявив, що приїде до Києва за умови, якщо зможе відвідати і Москву

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я хочу в обидва місця або в жодне", - сказав Понтифік.

Папа Франциск заявив, що приїде до Києва за умови, якщо зможе відвідати і Москву
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск заявив в інтерв'ю La Nacion, що хоче поїхати до Києва, але за умови, якщо зможе відвідати і Москву.

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я хочу в обидва місця або в жодне", - сказав Понтифік.

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Він зазначив, що Ватикан не має мирного плану щодо війни в Україні, але є служба миру, в межах якої Ватикан працює, аби покласти край російському вторгненню.

Також Папа Франциск додав, що в нього запросила аудієнцію перша леді України Олена Зеленська, однак візит довелося відтермінувати.

"Пані Зеленська запросила аудієнцію, але зрештою призупинила її через останні вибухи і сказала, що не зупиняє, а відкладає до моменту, коли зможе поїхати", - сказав Папа.

Нагадаємо, раніше створена у Верховній Раді депутатська група дружби між Ватиканом і Україною здійснила перший візит до Ватикану та зустрілася з Понтифіком.

У квітні Папа Франциск відвідає Угорщину та зустрінеться з українським біженцями.

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