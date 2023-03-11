Українські бійці вдарили по 10 районах зосередження росіян, знищили склад боєприпасів, - Генштаб

Також під удар потрапили два місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників.

Авіація Сил оборони України за добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили іще чотири райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників.

Рашисти упродовж доби завдали 12 авіаційних та двох ракетних ударів по Запоріжжі. Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один з них - по об’єкту цивільної інфраструктури Херсона. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою, підкреслили в командуванні.

Станом на 18.00 11 березня ситуація на фронті така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається стабільною, без суттєвих змін. РФ зберігає значну військову присутність на території Білорусі, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області;

оперативна обстановка залишається стабільною, без суттєвих змін. РФ зберігає значну військову присутність на території Білорусі, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області; на Куп’янському та Лиманському окупанти зберігають свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом цієї доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого та Білогорівки Луганської області, а також Діброви та Роздолівки на Донеччині. Також противник здійснив невдалі спроби наступальних дій в районах населених пунктів Гряниківка на Харківщині та Спірне Донецької області. Зазнавши втрат в живій силі та техніці, відступив на раніше зайняті позиції;

та окупанти зберігають свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом цієї доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого та Білогорівки Луганської області, а також Діброви та Роздолівки на Донеччині. Також противник здійснив невдалі спроби наступальних дій в районах населених пунктів Гряниківка на Харківщині та Спірне Донецької області. Зазнавши втрат в живій силі та техніці, відступив на раніше зайняті позиції; на Бахмутському рашисти не припиняють штурм Бахмута, проте, українські захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв населені пункти Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора та Залізне Донецької області;

рашисти не припиняють штурм Бахмута, проте, українські захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв населені пункти Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора та Залізне Донецької області; на Авдіївському , Мар’їнському та Шахтарському противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області;

, та противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському росіяни продовжують оборонятися. Одночасно з цим, вони і далі здійснюють інтенсивні обстріли найближчих населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Кам’янського Запорізької області, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки і Дніпровського Херсонської області та Херсона.

Нагадаємо, у Запоріжжі ракети окупантів влучили в об'єкт життєзабезпечення. У Херсоні внаслідок влучання ворожого снаряду біля супермаркету загинули троє цивільних.