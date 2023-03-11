У Запоріжжі ракети окупантів влучили в "об'єкт життєзабезпечення"

Ворог поцілив по критичній інфраструктурі Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Попередньо влучання сталося ракетами С-300. Окупанти спрямували ракети в об'єкт життєзабезпечення Запоріжжя. Наразі залучені всі відповідні рятувальні служби.

Нагадаємо, що 11 березня війська держави-агресора вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркета загинуло троє цивільних осіб.

З початку дня росіяни вже 5 разів обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілів 1 людина загинула.