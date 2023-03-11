Резніков подякував норвежцям за рішення передати Україні дві установки NASAMS

Міністр оборони Олексій Резніков подякував норвезькому колезі Бйорну Граму за рішення передати Україні дві установки протиповітряної оборони NASAMS.

Про це Резніков повідомив у мікроблозі Twitter.

Як сказав міністр, він був радий приймати норвезького колегу Бйорна Арільда Грама.

"Ключовий пріоритет - це протиповітряна оборона. Гарні новини: дві додаткові бойові установки NASAMS і тренування українського персоналу. Також група з української Агенції оборонних закупівель пройде навчання з їхніми норвезькими колегами. Дякую вам", - повідомив Резніков.

У співпраці зі Сполученими Штатами Америки Норвегія надасть Україні дві установки протиповітряної оборони NASAMS. Норвегія також навчатиме український персонал обслуговуванню та експлуатації системи.

Раніше парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро.