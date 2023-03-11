Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков подякував норвежцям за рішення передати Україні дві установки NASAMS

Норвегія також навчатиме український персонал.

Резніков подякував норвежцям за рішення передати Україні дві установки NASAMS
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Олексій Резніков подякував норвезькому колезі Бйорну Граму за рішення передати Україні дві установки протиповітряної оборони NASAMS.

Про це Резніков повідомив у мікроблозі Twitter.

Як сказав міністр, він був радий приймати норвезького колегу Бйорна Арільда Грама. 

"Ключовий пріоритет - це протиповітряна оборона. Гарні новини: дві додаткові бойові установки NASAMS і тренування українського персоналу. Також група з української Агенції оборонних закупівель пройде навчання з їхніми норвезькими колегами. Дякую вам", - повідомив Резніков.

У співпраці зі Сполученими Штатами Америки Норвегія надасть Україні дві установки протиповітряної оборони NASAMS. Норвегія також навчатиме український персонал обслуговуванню та експлуатації системи.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Раніше парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також