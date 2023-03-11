Перші танки Leopard 1 будуть в Україні навесні, – Міноборони Данії

Раніше уряд Данії розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами з метою передачі Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.

Перша партія Leopard 1 у рамках дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків Україні буде поставлена українській стороні навесні.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я дуже радий, що відвідав завод FFG. Я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків "Леопард 1" для України просувається, щоб ми могли відправити їх якнайшвидше. Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу цією великою і важливою пожертвою, і ми все ще сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну навесні", - заяви виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен за результатами відвідування німецького підприємства Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

У міністерстві нагадали, що уряд Данії розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами з метою передачі Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.

"Данія розпочала проєкт з модернізації великої кількості танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого. Першим етапом проєкту є якнайшвидша поставка танків для двох батальйонів – що еквівалентно приблизно 80 танкам – у найкоротші терміни. Очікується, що перші танки будуть готові навесні і використовуватимуться для тренувань українських військових", - йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту Україні буде запропоновано навчання та тренування з використання танків, а також запасні частини та комплект боєприпасів.

Нагадаємо, Польща вже передала Україні 14 танків Leopard 2. У стислі терміні танки також нададуть Канада, Норвегія і Іспанія.