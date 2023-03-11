На окупованій Луганщині зв‘язок не працює у містах, які близькі до лінії фронту

Цивільні на окупованих територіях області не мають доступу до медицини.

На Луганщині російські військові продовжують блокувати населені пункти та глушити мобільний зв’язок.

Про це повідомив у Телеграмі голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

При цьому він зазначив, що цивільні на окупованих територіях Луганщини не мають доступу до медицини, адже всі лікарні стали військовими шпиталями. Окрім лікування, російські військові облаштували там казарми.

«Аби люди не могли повідомляти інформацію «назовні», рашисти продовжують закривати міста, а зв‘язок та інтернет так і не з‘явилися у населених пунктах, близьких до лінії фронту. Щоб зв‘язатися з рідними треба їхати телефонувати вглиб області», – розповів Гайдай.

За його словами, також російські війська продовжують будувати другу лінію оборони в окупованому Старобільську.

«Росіяни непогані кроти, адже по прибуттю на фронт свіжомобілізовані зариваються в нори, намагаючись зберегти собі життя», – додав Гайдай.

Нагадаємо, що у Старобільську на Луганщині під виглядом перевірки лічильників газу співробітники міськгазу оглядають квартири і будинки, складають списки нежитлових приміщень, щоб згодом заселяти туди росіян.