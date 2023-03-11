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Українські сили утримують західну частину Бахмута, - британська розвідка

Лінія фронту проходить по річці Бахмутка.

Українські сили утримують західну частину Бахмута, - британська розвідка
Фото: ЕРА/UPG

За останні чотири дні сили росіян захопили більшу частину східної половини міста Бахмут.

Про це у Twitter повідомляє британська розвідка. 

Лінія фронту відтепер проходить у центрі міста, по річці Бахмутка.

Як зазначається у зведенні, українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь завширшки 200-800 м між будівлями.

За даними британської розвідки, оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель на заході, цей район перетворився на зону бойових дій, що, ймовірно, ускладнить силам «Вагнера» спроби продовжити лобовий наступ на захід.

«Однак українські сили та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими для спроб Росії обійти захисників з півночі і півдня», – зазначають у Міноборони Британії.

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Нагадаємо, що 10 березня відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Як повідомив у вечірньому відеозверненні президент Зеленський, ішлося, зокрема, про можливість посилення позицій у Бахмуті.

Напередодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає, оскільки кожен день дає час підготувати резерви і підготуватися до наступу.

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