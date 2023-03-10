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Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок

У 2022 році, 24 лютого, він пішов боронити Україну.

Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Фото: Пресслужба КП "Плесо"

У бою з російськими окупантами під Бахмутом у Донецькій області загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок.

Про це повідомила пресслужба КП “Плесо”.

“У 2016 році він прийшов працювати лайфгардом на київських пляжах. І став найкращим лайфгардом сезону, пізніше очоливши службу”, - йдеться у повідомленні.

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У 2022 році, 24 лютого, він пішов боронити Україну. Восени минулого року Олександр Лешенок брав участь у контрнаступі в Харківській області.

Нагадаємо, у боях за Бахмут загинули воїни 206-го батальйону 241-ї бригади Територіальної оборони, батько і син Олег та Микита Хомюки.

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