Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

По Сумщині стріляли з мінометів, гранатометів, артилерії та кулеметів.

Протягом дня 10 березня росіяни обстріляли Шалигинську, Білопільську, Есманську, Миропільську, Новослобідську, Краснопільську та Хотінську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що всього було зафіксовано 54 “прильоти”, 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, 4 кулеметних черги та скидання з безпілотників двох вибухових пристроїв ВОГ.

По Шалигинській громаді росіяни били з САУ, зафіксовано 6 прильотів. Вибухами пошкоджено три житлових будинки (вибиті вікна, пошкоджено дах та паркан) та лінію електропередач.

Хотінську громаду обстріляли з кулемету (88 пострілів) та випустили 48 гранат з АГС.

Новослобідську громаду обстріляли з артилерії (5 прильотів) та мінометів (14 прильотів).

Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, також скинули з БПЛА 2 вибухових пристрої.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів (16 прильотів), САУ (4 прильоти) та з АГС (56 пострілів).

Есманську громаду обстріляли з кулемету (4 черги).

По Миропільській громаді росіяни били з мінометів, зафіксовано 7 прильотів.

Нагадаємо, російська армія 10 березня обстріляла Костянтинівку Донецької області. Поранено щонайменше шестеро мирних людей. Крім цього, за добу окупанти 79 разів обстріляли Херсонську область, там теж загинули мирні жителі.