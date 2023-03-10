Українські військові відбили численні атаки окупантів у районах Іванівського та Бахмута, - Генштаб

Українські захисники відбили численні атаки росіян у районах населених пунктів Іванівське та Бахмут.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загарбники не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля вороги зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За даними Генштабу, протягом доби рашисти завдали 23 авіаційних та 4 ракетних ударів по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Також окупанти здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 1 удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу ворога.

Станом на 18.00 10 березня ситуація на фронті така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда та Атинське Сумської області та Амбарне, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне Харківської області;

- без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда та Атинське Сумської області та Амбарне, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне Харківської області; на Лиманському росіяни намагаються прорвати оборону наших військ. Артилерійські обстріли зафіксовано зокрема, біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального і Берестового Харківської області; Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині, а також Діброва, Спірне, Роздолівка та Ягідне Донецької області;

росіяни намагаються прорвати оборону наших військ. Артилерійські обстріли зафіксовано зокрема, біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального і Берестового Харківської області; Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині, а також Діброва, Спірне, Роздолівка та Ягідне Донецької області; на Бахмутському ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Богданівка, Григорівка, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області;

ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Богданівка, Григорівка, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області; на Авдіївському , Мар’їнському та Шахтарському противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворожих обстрілів,зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар. Російські окупанти здійснили скидання аерозольних гранат нелетальної дії типу К-51 в районі Сєверного, Водяного і Невельського;

, та противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворожих обстрілів,зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар. Російські окупанти здійснили скидання аерозольних гранат нелетальної дії типу К-51 в районі Сєверного, Водяного і Невельського; на Запорізькому та Херсонському вороги вели обороні дії. Обстрілів зазнали райони Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Кам’янського і Запорізького Запорізької області, а також Гаврилівки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антонівки, Берегового і Велетенського Херсонської області.

Нагадаємо, російська армія 10 березня обстріляла Костянтинівку Донецької області. Було відомо про поранення щонайменше шістьох мирних жителів.