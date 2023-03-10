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Розробники дронів можуть отримати гранти від Фонду розвитку інновацій, - Шмигаль

Прем’єр зауважив, що розвиток екосистеми стартапів у сфері оборони та безпеки — це також одне з пріоритетних завдань у межах економічної політики уряду.

Розробники дронів можуть отримати гранти від Фонду розвитку інновацій, - Шмигаль
Фото: Генштаб

Розробники дронів можуть отримати гранти від Фонду розвитку інновацій. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“Фонд розвитку інновацій, або як його ще називають — Фонд українських стартапів, тепер буде працювати й на безпеку та оборону країни”, - повідомив прем’єр.

Він зазначив, що в умовах російської агресії одним із ключових напрямків діяльності Фонду розвитку інновацій стане підтримка продуктів, проєктів та послуг, спрямованих на посилення армії та безпеки всіх громадян.

Грантове фінансування та підтримку тепер зможуть отримати розробники дронів та інших технологій, які необхідні для сильної України.

Прем’єр також повідомив, що розвиток екосистеми стартапів у сфері оборони та безпеки — це також одне з пріоритетних завдань у межах економічної політики уряду. І зараз, і після завершення війни.

Нагадаємо, нещодавно США запровадили санкції проти китайських компаній, які допомагають Ірану у виробництві дронів. Також санкції торкнулися одного зі співробітників S&C Trade.

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