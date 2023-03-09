США запровадили санкції проти китайських компаній, які допомагають Ірану у виробництві дронів

Також санкції торкнулися одного зі співробітників S&C Trade.

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо п'яти китайських компаній, які допомагають Ірану у виробництві дронів, та одного зі її співробітників.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

"Ця мережа, що базується в Китайській Народній Республіці, відповідає за продаж і відвантаження тисяч аерокосмічних компонентів, у тому числі компонентів, які можуть використовуватися для додатків БпЛА, авіабудівної промислової компанії Ірану (HESA). HESA брала участь у виробництві моделі БпЛА Shahed-136, яку Іран використав для нападу на нафтові танкери та експортував до Росії", - зазначили в міністерстві.

У санкційному списку перебувають:

Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co., Ltd (Koto Machinery)

Raven International Trade Limited (Raven)

Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd (Guilin Alpha)

S&C Trade PTY Co., Ltd (S&C Trade) та її співробітник Юнь Ся Юань;

Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd (Caspro).

До прикладу, Koto Machinery використовувала свою бізнес-інфраструктуру для полегшення продажу та відвантаження аерокосмічних компонентів, які входять Shahed-ів, для HESA в Ірані. Щоб приховати свою діяльність, Koto Machinery використала підставну компанію Raven для укладання угод на мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше американська розвідка повідомила, що безпілотники іранського виробництва, які Росія запускає проти українських цілей, є тими самими, що вразили нафтовий танкер у 2021 році, вбивши двох людей.

Сенатори у США представили так званий законопроєкт про обмеження (RESTRICT Act), який передбачає надання американському уряду нових повноважень щодо обмежень технологій з низки країн, зокрема Росії та Китаю.