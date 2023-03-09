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У Тбілісі відбулися зіткнення між мітингарями і спецпризначенцями (оновлено)

Силовики стріляли у людей газом.

У Тбілісі відбулися зіткнення між мітингарями і спецпризначенцями (оновлено)
Тбілісі, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

Протягом ночі спецпризначенці декілька разів розганяли мітингувальників біля парламенту Тбілсі. Спершу їм це вдалося, і правоохоронці повністю зайняли площу, пише apsny.ge.

Центральний, бічний та задній входи до законодавчого органу були зачищені від учасників акції. ЗМІ також повідомляли, що почалися масові затримання.

За оновленими даними проєкту Радіо Свобода – "Еха Кавказу" – після розгону частина мітингарів повернулася до площі перед парламентом. Окремі мітингарі кидали в правоохоронців коктейлі Молотова у відповідь на застосування спецзасобів проти них. Мітингарі скандували в бік спецпризначенців: "Росіяни". 

Тбілісі, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Тбілісі, 8 березня 2023 року

Силовики переслідували демонстрантів аж до Сухого мосту, стріляли у людей газом, деяких затримували.

Як повідомили в InterPressNews, поблизу парламенту мітингувальники перевернули машину патрульної поліції.

Фото: interpressnews.ge

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Тбілісі, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Тбілісі, 8 березня 2023 року

Тбілісі, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Тбілісі, 8 березня 2023 року

Нагадаємо, у столиці Сакартвело Тбілісі почалися протести через закон "Про прозорість іноземного впливу". Він передбачає, що всі неурядові організації та ЗМІ з закордонним фінансуванням будуть зобовʼязані реєструватися як "агенти іноземного впливу". Цей закон порівнюють із російським про "іноагентів". 

7 березня, коли парламент схвалив закон у першому читанні, на вулиці вийшло багато протестувальників, почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.

Вввечері 8 березня учасники протесту почали облогу парламенту Грузії.

Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір ветувати цей закон. А Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із протестувальниками.

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