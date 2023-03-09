Міністри оборони ЄС закликали підтримати Україну боєприпасами

Комісар Європейського Союзу із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон на зустрічі міністрів оборони у Стокгольмі зазначив, що ЄС має рухатись “до свого роду режиму воєнної економіки з точки зору поставок і оборонної промисловості”.

Про це повідомляє CNN.

"Нам потрібно зробити все можливе, щоб забезпечити Україну, особливо боєприпасами", - сказав комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Крім того, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав міністрів оборони працювати над стандартною схемою закупівель у короткостроковій перспективі. Також він наголосив на необхідності збільшувати обороноздатність у довгостроковій перспективі.

Також міністр оборони Естонії Ханно Певкур звернувся до колег із повідомленням. що метою ЄС має стати “1 мільйон пострілів для України”.

Нагадаємо, Європейський фонд миру, з якого фінансують військову допомогу для України, поповнять на 2 млрд євро.